Разбей фару молотком: странный флешмоб про Lada Vesta

Цена одной фары, между прочим, — 14–15 тысяч.

В конце ноября начал набирать популярность видеоролик, в котором мужчина пытается разбить фару автомобиля Lada Vesta молотком. Видео появилось в аккаунте pro_autoclub в Instagram, за четыре дня набрало более 200 тысяч просмотров и оказалось множество раз расшарено другими пользователями. Комментаторы под видео сомневались, что в нем «все честно»: многие говорили, что молоток резиновый или пластмассовый, а иные предполагали, что пластик фары покрыт защитной пленкой.

Ролик опубликовали и в инстаграм-сообществе lada_vesta_club, где у героя видео нашлись последователи. «Думаю, проверю сам», — говорит в новом ролике экспериментатор, после чего тоже бьет по фаре молотком. В сопроводительном тексте к посту сообщается, что фара оригинальная, без какой-либо пленки. «Не обманывают», — заключает в конце видео его автор. Под этим постом высказались владельцы Lada Vesta.

Некоторые также пожелали проверить прочность фар на своих автомобилях, другие усомнились в адекватности таких экспериментов и тех, кто их проводит. А кто-то подтверждает показанное в роликах реальными историями: «...при ДТП корпус фары треснул пополам, крыло немного повело от удара, а стекло осталось целое, с небольшими царапинами», — написал пользователь ulin_a8.

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Видео: Youtube, канал World of Motors