8-летний картингист «отжег» в супермаркете (видео)

Ну и отрекламировал заодно Ладу, Магнит и Роснефть.

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Гоночный карт под управлением совсем юного пилота носится по территории супермаркета — видео, появившееся на официальном Youtube-канале марки Lada, приурочено к открытию так называемого тематического суперстора Магнит в городе Тольятти. Магазинов такого формата будет несколько по России, и у каждого своя специфика — тольяттинский, в частности, оформлен в «автомобильном» стиле.

Внутри торгового зала покупатели увидят несколько актуальных моделей Lada, смогут узнать об основных датах истории автозавода. Пилот нашей картинговой команды Миша Ангальдт не просто посетил обновленный суперстор — он проехал по нему за рулем своего «боевого» карта, — сообщила команда LADA Sport ROSNEFT в соцсетях.

Как выяснил «За рулем», Михаил Ангальдт является самым молодым участником заводской команды — ему 8 лет, и он уже участник Первенства России по картингу в классе «Мини». В конце видео Михаил эффектно «пересаживается» из карта в детскую тележку, которую везет самый титулованный участник гоночного коллектива — Кирилл Ладыгин.

Магазин с «автомобильным уклоном» открылся в Тольятти 28 ноября, посетители первого дня, помимо прочего, имели возможность прокатиться на гоночных автомобилях Lada с пилотами команды АВТОВАЗа.

Пилот Кирилл Ладыгин в 2020 году стал чемпионом гоночной серии СМП РСКГ в классе «Туринг», а перед началом сезона размялся на работе в такси.

Видео: Youtube, канал LADA