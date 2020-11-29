Самая экстремальная гонка на бездорожье: тонны грязи

Как Формула-1, только по стекла в грязи.

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Это не джип-триал с преодолением бетонных блоков или конструкций из бревен, и не трофи-рейд с традиционным взятием «точек» — это настоящая кольцевая гонка, но на бездорожье. Соревнование проходит каждый год в конце лета в Эстонии и называется Klaperjaht, в переводе — «Охота с гончими». Участвуют в нем спортивные внедорожники четырех категорий — ТР1, ТР2, ТР3 и 4х4 Open.

В российском спорте точно такие же машины называются ATV, ТР-1, ТР-3 и ПРОТО — такая классификация, идентичная европейской, принята, например, в крупном офф-роуд мероприятии «Ладога Трофи» (заявки на 2021 год уже принимаются), поэтому прибалтийские и другие европейские экипажи часто участвуют и в нашем соревновании. Но в эстонской гонке соревнуются еще и ATV (что-то вроде квадроцикла с крышей или мини-багги), мотоциклы эндуро и даже грузовики.

Даже формат соревнований напоминает уик-энд традиционных кольцевых гонок: в пятницу проходит квалификация, а в субботу и воскресенье — основные заезды. Каждая гонка по замкнутой кольцевой трассе ограничена по времени тремя часами. Вдоль трассы — коридор из людей: поболеть за своих приезжают не не только эстонцы, но и туристы из Латвии, Литвы, Финляндии и России. По крайней мере самые хитрые, которые смогли просочиться сквозь ковидные шлагбаумы.

А еще в Прибалтике очень любят автокросс на советских грузовиках ГАЗ.

Видео: Youtube, канал krossifann