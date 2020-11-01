Известны новые изменения в экзаменах на права

Теоретическая часть экзамена на права также будет переработана, рассказал замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

Материалы по теме Сдачу теории экзамена на права запишут на видео

Билеты к экзамену на водительские права переработают с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Данные о ДТП с описанием происшествия попадают в аналитическую систему МВД, а потом их анализируют: где растет аварийность, почему происходят ДТП. Исходя из этого и предполагается переработать экзаменационные билеты, с учетом конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий.

А еще в МВД предложили включить в практическую часть экзамена на права отдельный перечень навыков вождения, состоящий из 19 пунктов, часть из которых ранее проверяли на площадке: парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельную парковку, остановку и начало движения на подъеме и спуске. Экзаменуемому также придется продемонстрировать способность разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения, перестроения на дороге с двумя и более полосами.

Чтобы сдать экзамен, надо будет показать навыки вождения на дороге, набрав при этом менее пяти штрафных баллов.

Вступление в силу нового регламента намечено на 1 апреля 2021 года.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников отметил, что несмотря на то, что экзамен «площадка» отменили, инспектор сможет оценить навыки претендента на права в реальной обстановке в ходе экзамена «город». В том числе и умение парковаться.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС