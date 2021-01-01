Toyota отзывает 82 405 машин Lexus LX570 и Toyota LC200

Причиной проведения сервисной кампании стал обогрев форсунок омывателя лобового стекла.

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Компания Toyota объявила отзывную кампанию, в которой участвуют 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200, которые были куплены в период с 31 января 2013 года по настоящее время.

Проблема заключается в нагревателе, встроенном в форсунки омывателей лобового стекла.

«Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — говорится в сообщении компании Toyota .

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей следует записаться в ближайший удобный сервис официальных дилеров Toyota и Lexus, мастера которого бесплатно заменят форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные.

О том, что внедорожники попали под отзыв, их владельцев оповестят уполномоченные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте. Но выяснить это можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых внедорожников, опубликованным на сайте Росстандарта.

«Специальные сервисные кампании или отзыв автомобилей являются стандартной мировой практикой для автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Такие кампании носят превентивный характер и призваны предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля. Если существует вероятность отклонений от технического регламента, в официальном дилерском центре бесплатно диагностируют и заменяют такие узлы. Забота о безопасности и качестве своих продуктов, независимо от года выпуска, является признаком ответственности компании Тойота и заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами», — дали комментарий к сервисной кампании в пресс-службе Тойоты.

Ранее под отзыв попадали минивэны Toyota Alphard.

Фото: Toyota