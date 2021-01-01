Ограждения на трассах предусмотрены для предупреждения серьезных последствий аварий, но сами после них зачастую приходят в негодность. А стоят они, между прочим, немало.

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Ограждения устанавливаются в наиболее опасных местах дорог, чтобы предотвратить попадание автомобилей на встречную полосу или выезд с трассы. Их делают с расчетом, чтобы они могли останавливать 20-тонные грузовики на скорости 65 км/ч, пишет АиФ.

Ограждения бывают нескольких видов: на скоростных многополосных магистралях ставят бетонные разделители, на федеральных трассах — металлические заборы с амортизирующими стенками, на двухполосных дорогах можно встретить тросовые разделители потоков движения, которые по эффективности не уступают металлическим барьерам.

Все ограждения имеют собственника и находятся на балансе обслуживающих дорогу организаций. Бетонные стенки стоят около 20–30 тыс. рублей за 2,5-тонный сегмент, металлические заборы продаются за 11–13 тыс. за секцию, тросовые конструкции предлагаются за 3–4 тыс. за секцию.

Раньше за их повреждение с автомобилистов деньги не взыскивались, но с 2014 года такая практика стала набирать обороты. Так, с водителя, который попал в аварию на 53-м км МКАД, суд взыскал около 500 тыс. рублей. Прецедентом воспользовались дорожные службы и начали подавать иски против водителей по всей стране.

В среднем стоимость повреждений, нанесенных легковым автомобилем дорожной инфраструктуре, в зависимости от тяжести ДТП, колеблется от 50 до 700 тыс. рублей. Если ДТП происходит на плохо убранной дороге, то встречные иски о ненадлежащем состоянии трассы часто суды не принимают во внимание, потому что, согласно ПДД, водитель должен учитывать дорожные условия и выбирать безопасный скоростной режим движения. Поэтому за повреждение барьеров виновник должен заплатить сам, частично ущерб покрывается за счет выплат ОСАГО.

Раньше страховщики отказывали в таких выплатах, утверждая, что дорожная инфраструктура не является участником ДТП, однако Верховный суд разъяснил, что причинении вреда имуществу, не относящемуся к транспортным средствам, в том числе объектам недвижимости, также подлежит возмещению по ОСАГО. Если ущерб превышает установленный для этого лимит, то разницу покрывает сам виновник. Его, кстати, могут еще и оштрафовать за порчу дорожных сооружений, что создает угрозу безопасности и помехи в движении. За это гражданам грозит штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; должностным лицам —25 тыс. рублей; юрлицам — 300 тыс. рублей.

Если верить статистике, треть аварий происходит по причине плохих дорог. А кто-нибудь считал, сколько ДТП случается, когда дорожники при ремонте неправильно устанавливают ограждения?



Фото: Игорь Носов/ТАСС