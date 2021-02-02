Требования к фото на техосмотре упростят

Всё так усложнили, что теперь требуется смягчение правил, чтобы на этом рынке не случилось коллапса.

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Вступающая в силу с 1 марта норма проведения техосмотра предполагала, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям». Но за месяц до вступления в силу «большой реформы» выяснилось, что из-за плотной застройки и искажения спутникового сигнала многие операторы не могут соблюсти требование о пятнадцатиметровой погрешности координат снимков.

По этому поводу в январе в Минэкономики состоялось большое совещание, где решили приказ Минтранса №97 с предъявляемыми к снимкам требованиями доработать, о чем стало известно «Коммерсанту».

Напомним, карта станет электронным документом, а сформировать ее в единой системе техосмотра нельзя будет без двух фотографий из пункта ТО (в начале диагностики и в конце; должны быть видны передний и задний номер, цвет и марка) и усиленной квалифицированной подписи эксперта. Причем фотографии должны быть с координатами, чтобы удостовериться, что машину снимали именно на этом пункте ТО. Координаты должны определяться на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы.

В Российском союзе автостраховщиков подтвердили, что выполнить новые требования операторам будет сложно. Не все пункты ТО находятся в зоне уверенного приема сигнала сотовой связи и спутникового сигнала, при определении координат может возникать погрешность более 15 м. Да и пункты инструментального контроля часто расположены в больших помещениях, расстояние между точками въезда и выезда машины порой составляет свыше 15 метров.

Но это не единственная проблема, которая может возникнуть в связи с новыми правилами, считают в гильдии операторов ТО при Московской ТПП. Неясно, нужен оператору фотоаппарат именно с ГЛОНАСС или можно использовать GPS; как бороться с подделкой фотографий — в интернете уже появились объявления от мошенников по оформлению новых электронных карт после 1 марта с поддельными снимками.

Кроме всего прочего, для выполнения новых требований операторам нужно вложиться в переоборудование помещений. Вопросов так много, что не факт, что новые правила ТО не будут отложены.

Инспекторам дадут право направлять владельцев неисправных машин на ТО сколько угодно раз.



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