В «кольце настроения»: машина сама меняет цвет

Современные технологии дают больше возможностей, чем прежде, для придания индивидуальности своему автомобилю.

Материалы по теме 256 оттенков серого: как подбирают краску для кузова

Американская компания DipYourCar демонстрирует на видео, как выглядит Audi A4, покрытая чувствительной к температуре краской. Не то чтобы это было совсем уж новшеством: все мы помним кольца настроения, когда-то очень популярные и в России. Они содержали термочувствительный элемент, цвет которого менялся в зависимости от температуры пальца того, кто носит кольцо. Потом очень модной была одежда, также меняющая цвет в зависимости от температуры тела и окружающего воздуха, но вот термочувствительную краску для автомобилей еще не применяли.

Выглядит это не то чтобы очень красиво, но необычно уж точно. И стоит упомянуть, что работа по окраске для создания такого эффекта необычайно трудоемкая.

Чтобы добиться желаемого эффекта, после нанесения базового слоя пластидипа (жидкой резины) специалисты распыляют восемь слоев специальной краски. И после выезда из окрасочной камеры машина начинает превращаться в калейдоскоп цветов. Покрытие меняется прямо на ваших глазах, достаточно приложить к кузову ладонь.

В отличие от большинства термочувствительных красок, которые вы видели раньше и в которых используются термохромные пигменты, этот вариант значительно чувствительнее, что дает больший диапазон цветов.

Каким бы крутым ни выглядел конечный результат, специалисты говорят, что это всего лишь забавный эксперимент, чтобы продемонстрировать возможности перспективного покрытия.

Для длительного использования нужно было бы нанести еще слой герметика, чтобы защитить краску от повседневного износа. В данном случае нам просто продемонстрировали эффект «кольца настроения» на автомобиле, и это действительно впечатляет.

О технологиях локального кутузовского ремонта вы узнаете тут.



Видео: YouTube