Мне срочно: угнал автобус и таранил грузовики и полицию (видео)

Его много раз призывали остановиться, но в итоге пришлось стрелять.

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Житель города Артем в Приморском крае угнал служебный автобус и отправился по трассе Хабаровск — Владивосток в направлении Уссурийска. По ходу движения он спровоцировал ДТП с большегрузом и скрылся с места происшествия, сообщает сайт МВД России.

Полицейским, бросившимся за нарушителем в погоню, пришлось нелегко: уже на подъезде к Уссурийску водитель, уходя от погони, протаранил патрульные автомобили, после чего продолжил движение. Его неоднократно призывали остановиться, но он предпочел продолжать создавать угрозу жизни и здоровью окружающих, поэтому полиция в конце концов была вынуждена применять огнестрельное оружие. После того как колеса автобуса были прострелены, нарушитель съехал в кювет, был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось, 33-летний житель города Артем сел за руль не принадлежавшего ему автобуса без прав (их у него никогда не было) и в состоянии опьянения. Он пояснил, что автобус угнал, чтобы доехать до Уссурийска, где у него были срочные дела. Составлено четыре протокола об административных нарушениях, а также заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 УГ РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пьяному водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

А в Иркутской области нетрезвый молодой человек угнал грузовик — там тоже закончилось стрельбой по колесам.

Видео: Youtube, канал МВД Медиа