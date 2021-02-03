Если грузовик заваливается набок, то у вас может не оказаться возможности увернуться от него.

Материалы по теме Погоня со стрельбой: водитель грузовика против полиции

С грузовыми машинами надо быть осторожнее и стараться не путаться у них под колесами. Опасность представляет и ограниченная видимость с места водителя, откуда без специальных зеркал невозможно разглядеть, что происходит возле самой кабины. Ограничен и обзор назад, особенно при наличии широкого кузова и недостаточно широко расставленных зеркал заднего вида.

Не стоит забывать и об особенностях траектории движения грузовиков с полуприцепами и просто прицепами в поворотах. Да и без них из-за большой колесной базы задние колеса заметно смещаются к центру поворота.

Но есть у грузовиков еще одна неприятная особенность — они могут завалиться набок во время поворота. Виной тому не только высокий центр тяжести или неправильно распределенный в кузове груз. Порой дело даже не в слишком высокой скорости или неожиданной для водителя изменении крутизны поворота. На это может повлиять достаточно сильный боковой ветер, превращающий кузов машины в парус, неровности дороги или наклон дорожного полотна.

При этом заваливающийся грузовик, особенно в правом повороте, представляет собой серьезную опасность, ведь падает он при этом на полосу встречного движения.

Во время случая, произошедшего в штате Невада (США) и показанного на видео, никто не пострадал. Водитель грузовика, перевозящего оборудование для караоке, ехал со скоростью около 25–30 миль в час (40–50 км/ч), но и такая скорость оказалась слишком высокой для маневра, что очень удивило водителя.

А вот как некоторые грузовики ведут себя на бездорожье.

Фото, видео: YouTube