Премьера Nissan Pathfinder: он будет в России (видео)

После трехлетнего перерыва «Следопыт», так переводится название кроссовера, вернется на наш рынок в новом образе.

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Нам стало известно, что автомобиль снова будет продаваться в России и должен появиться у дилеров в конце 2021 года или начале 2022-го. Пока у них представлены четыре модели: кроссоверы Terrano, Qashqai, X—Trail и Murano.

Этот кроссовер станет флагманом российского модельного ряда бренда и будет стоить немного дороже, чем Murano, который продается у нас от 2 749 000 рублей (передний привод, вариатор, двигатель 3,5 литра).

В Россию Патфайндер будет поставляться, скорее всего, только с системой полного привода, 249-сильной версией 3,5-литрового бензинового мотора V6, новой автоматической коробкой и двумя вариантами компоновки салона.

Больше подробностей об этой машине в нашем подробном обзоре по этой ссылке.

Следующей премьерой Ниссана станет новое поколение кроссовера Qashqai.

Фото: Nissan