Для Kia Soul-2021 обновили комплектации

При обновлении компания учла пожелания российских клиентов.

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Вне зависимости от комплектации в Kia Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем ряду сидений. Перед выходом из автомобиля ассистент напомнит водителю об этом.

Начиная с комплектации Prestige появилась возможность дистанционного пуска двигателя для системы бесключевого доступа Smart Key. Дистанционно запущенный двигатель работает 10 минут, обеспечивая прогрев перед поездкой, но исключая длительную работу и перерасход топлива.

Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ оснащаются теперь мультимедиа с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс, Apple CarPlay и Android Auto. Они могут работать в режиме онлайн при подключении по сети Wi-Fi (в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) и в офлайн-режиме при предварительно загруженных картах.

На российском рынке Kia Soul представлен в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферным мотором 1,6 л (123 л. с.), агрегатируются 6-ступенчатой механикой или автоматом, а с двигателем 2,0 л (150 л. с.) предлагается только с автоматом. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1.6 T-GDI (200 л. с.), в версии GT Line агрегатируется 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Цены на Kia Soul 2021 модельного года:

1.6 MPI / 123 л.с. 6MT 6AT Classic Comfort Classic Comfort Luxe Luxe+ Prestige Prestige+ 1 149 900 1 209 900 1 209 900 1 259 900 1 339 900 1344 900 1 479 900 1 484 900 2.0 MPI / 150 л.с. 6АТ Luxe Luxe+ Prestige Prestige+ Style Style+ Premium Premium+ 1 399 900 1 404 900 1 539 900 1 544 900 1 599 900 1 604 900 1 719 900 1 789 900

1.6 T-GDI / 200 л.с. 7DCT GT Line 1 769 900

Какой мотор у Kia Soul лучше- 1.6 или 2.0, ответ найдете тут.



Фото: Kia