Для Kia Soul-2021 обновили комплектации — журнал За рулем

Для Kia Soul-2021 обновили комплектации

При обновлении компания учла пожелания российских клиентов.

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Вне зависимости от комплектации в Kia Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем ряду сидений. Перед выходом из автомобиля ассистент напомнит водителю об этом.

Начиная с комплектации Prestige появилась возможность дистанционного пуска двигателя для системы бесключевого доступа Smart Key. Дистанционно запущенный двигатель работает 10 минут, обеспечивая прогрев перед поездкой, но исключая длительную работу и перерасход топлива.

Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ оснащаются теперь мультимедиа с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс, Apple CarPlay и Android Auto. Они могут работать в режиме онлайн при подключении по сети Wi-Fi (в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) и в офлайн-режиме при предварительно загруженных картах.

На российском рынке Kia Soul представлен в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферным мотором 1,6 л (123 л. с.), агрегатируются 6-ступенчатой механикой или автоматом, а с двигателем 2,0 л (150 л. с.) предлагается только с автоматом. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1.6 T-GDI (200 л. с.), в версии GT Line агрегатируется 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Цены на Kia Soul 2021 модельного года:

1.6 MPI / 123 л.с.

6MT

6AT

Classic

Comfort

Classic

Comfort

Luxe

Luxe+

Prestige

Prestige+

1 149 900

1 209 900

1 209 900

1 259 900

1 339 900

1344 900

1 479 900

1 484 900

2.0 MPI / 150 л.с.

6АТ

Luxe

Luxe+

Prestige

Prestige+

Style

Style+

Premium

Premium+

1 399 900

1 404 900

1 539 900

1 544 900

1 599 900

1 604 900

1 719 900

1 789 900

1.6 T-GDI / 200 л.с.

7DCT

GT Line

1 769 900

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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