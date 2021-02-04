Для Kia Soul-2021 обновили комплектации

Вне зависимости от комплектации в Kia Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем ряду сидений. Перед выходом из автомобиля ассистент напомнит водителю об этом.
Начиная с комплектации Prestige появилась возможность дистанционного пуска двигателя для системы бесключевого доступа Smart Key. Дистанционно запущенный двигатель работает 10 минут, обеспечивая прогрев перед поездкой, но исключая длительную работу и перерасход топлива.
Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ оснащаются теперь мультимедиа с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс, Apple CarPlay и Android Auto. Они могут работать в режиме онлайн при подключении по сети Wi-Fi (в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) и в офлайн-режиме при предварительно загруженных картах.
На российском рынке Kia Soul представлен в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферным мотором 1,6 л (123 л. с.), агрегатируются 6-ступенчатой механикой или автоматом, а с двигателем 2,0 л (150 л. с.) предлагается только с автоматом. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1.6 T-GDI (200 л. с.), в версии GT Line агрегатируется 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
Цены на Kia Soul 2021 модельного года:
|
1.6 MPI / 123 л.с.
|
6MT
|
6AT
|
Classic
|
Comfort
|
Classic
|
Comfort
|
Luxe
|
Luxe+
|
Prestige
|
Prestige+
|
1 149 900
|
1 209 900
|
1 209 900
|
1 259 900
|
1 339 900
|
1344 900
|
1 479 900
|
1 484 900
|
2.0 MPI / 150 л.с.
|
6АТ
|
Luxe
|
Luxe+
|
Prestige
|
Prestige+
|
Style
|
Style+
|
Premium
|
Premium+
|
1 399 900
|
1 404 900
|
1 539 900
|
1 544 900
|
1 599 900
|
1 604 900
|
1 719 900
|
1 789 900
|
1.6 T-GDI / 200 л.с.
|
7DCT
|
GT Line
|
1 769 900
- Какой мотор у Kia Soul лучше- 1.6 или 2.0, ответ найдете тут.
Фото: Kia