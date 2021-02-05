Средняя цена на машины продолжает расти

По итогам 2020 года подорожание автомобилей опередило официальный уровень инфляции.

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По итогам 2020 года легковые автомобили, в среднем, стали дороже на 7%, а средневзвешенная цена машины достигла отметки 1,68 млн рублей, подсчитали в «Автостате». При этом официальный уровень инфляции в прошлом году составил 4,9%.

В меньшей степени подорожали модели массового сегмента. Их средняя стоимость по итогам года составила 1,33 млн рублей, что на 4% больше, чем показатель 2019 года. При этом автомобили премиальных брендов стали дороже на 13%, а их средняя цена достигла суммы 4,93 млн рублей.

Многие автопроизводители уже подняли цены на свою продукцию в январе 2021 года. Некоторые даже успели провести корректировку цен дважды. Например, компания Kia. Другие, наоборот, стараются снизить стоимость моделей, предлагая новые комплектации и оснащая их ранее недоступными двигателями. Это сделали, к примеру, компании Chery (с кроссовером Tiggo 8) и Toyota (с пикапом Hilux).

В ближайшие месяцы подорожание автомобилей продолжится. В частности, из-за увеличения размера утилизационного сбора, что ожидается в конце марта 2021 года. Как пообещали в правительстве, собираемые деньги будут потрачены на программы льготного кредитования.

Также в конце 2020 года резко выросли цены на сталь. Рост оказался столь существенным, что это тоже заметно отразится на стоимости новых автомобилей.

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