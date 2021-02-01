5 увлекательных фактов о свечах зажигания

Напряжение до 40 000 В, температура более 1000 °C, давление в 100 бар — в таких условиях работают свечи в вашем автомобиле.

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Первая система зажигания со свечой появилась в 1902 году, а разработчиком ее стала компания Bosch. За 120 лет суть изобретения не поменялась, но технологии ушли далеко вперед.

Факт 1. Драгоценные металлы

Высокие температуры увеличивают износ электродов свечей. Чтобы его замедлить, этот элемент делается из сплавов драгоценных металлов — иридия и платины.

Факт 2. Состояние автомобиля

Чтобы узнать, все ли в порядке с двигателем, достаточно выкрутить одну из свечей и посмотреть на нагар на электродах. Если он неровного мышиного цвета, то стоит обратиться в сервис, описав нагар — мастер быстро поставит диагноз.

Факт 3. Процесс производства

От прежних свечей современные отличаются не только материалами и конструкцией, но и методами производства. Например, чтобы на центральном электроде в процессе работы не появлялись трещины из-за высокого давления в камере сгорания, а головка свечи не отрывалась от драгметаллов, применяются особые методы сварки. В частности, Bosch использует для этого технологию непрерывной сварки на 360°.

Факт 4. Гоночный прогресс

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Большинство технологий приходят в мир автомобилей через гонки. Что касается свечей зажигания, то благодаря соревнованиям у них появились платиновые электроды (в 1970 году благодаря 24-часовой гонке Ле-Ман и Porsche 917), сменился тип резьбы (например, M10, который наилучшим образом подходит для свечей), появился штекерный соединитель и удлиненный изолятор, ориентированный приварной заземляющий электрод, совмещающийся с форсункой в камере.

Факт 5. Периоды проверки

Современные свечи служат долго, но рекомендуется проверять их состояние раз в год, так как в результате особенностей езды и качества топлива, а также небольших неисправностей двигателя ресурс свечей зажигания может сократиться.

Пара полезных советов

Перед снятием свечей удалите из установочных шахт всю грязь. Для выкручивания используйте специальный свечной ключ. Очищайте колодцы после извлечения свечей. Затягивая свечи, используйте динамометрический ключ.

А здесь вы можете ознакомиться с историей автомобильного ключа зажигания.

Фото: Bosch