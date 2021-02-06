Сравните это со стандартным ЯМАЛом — у него грузоподъемность всего 10 тонн.

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С вездеходами ЯМАЛ наши читатели уже знакомы — мы рассказывали об этих машинах, которые компания «Ямалспецмаш» выпускает в двух модификациях, различающихся колесной формулой. Полноприводный шестиколесный ЯМАЛ Б-6 имеет кабину КАМАЗ, под которой скрыт один из двух вариантов дизеля — Cummins (6,7 л) или ЯМЗ (6,65 л) с отдачей 285 л.с.

У исполина, показанного в видео канала «КамАЗ по РФ», такой же как у стандартного шестиколесника, механизм поворота — машина совершает маневр за счет взаимного смещения двух полурам. Но вот колесная база тут значительно увеличена, а бортовой кузов принимает не 10 тонн, а все 25! Шины — также от стандартного ЯМАЛа, широкие 1650х1050 R25.

По дорогам общего пользования на таком грузовике ездить нельзя — равно как и на стандартных вездеходах ЯМАЛ. Но любую грязь, слабонесущие грунты и снежную целину глубиной до 80 см машина в состоянии преодолеть.

Значительно ли сократились возможности на бездорожье при увеличении колесной базы? На сей счет мнения у зрителей разделились. Вместе с тем, и явной выгоды от увеличившейся в 2,5 раза грузоподъемности отрицать нельзя.

Та же компания, что делает эти машины, выпускает и легкие вездеходы с тем же названием — один такой ЯМАЛ, трехосный с кузовом УАЗ Патриот, побывал у нас на тест-драйве.

Видео: Youtube, канал «КамАЗ по РФ»