Как прыгать на мотоцикле с коляской (видео)

Отточенное чувство баланса, филигранная работа каждой частью тела... и немного везения на приземлении.

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Предлагаем вам взглянуть соревнования в редкой дисциплине автомотоспорта — гонках на мотоциклах с коляской. Эта разновидность мотокросса — зрелище поистине завораживающее. Нам предстоит взглянуть на заезды в рамках Чемпионата мира на трассах России, Украины и европейских стран.

С первых кадров становится очевидно, что второй участник экипажа — тот, что находится в коляске — проделывает огромный объем работы. В обычной жизни мы назвали бы его пассажиром, но только не здесь. Кроссовый мотоцикл с коляской (он же — sidecar) — этот транспорт, в полной мере управляемый двумя спортсменами. Именно от второго участника зависит насколько быстрым получится вираж.

Каждый из маневров может быть опасен для обоих спортсменов, но тот из них, что находится в коляске, рискует даже больше — при огромном количестве перемещений внутри коляски держится на мотоцикле он точно так же, как и тот, что сидит на мотоцикле — исключительно с помощью рук и ног. Одно неточное приземление после прыжка — и вылет из «седла» неизбежен.

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Видео: Youtube, канал HOT Motors