Новый трейлер «Форсажа 9»: мир рушится, злодеи вернулись

Доминик Торетто живет тихой жизнью с Летти и его сыном Брайаном, но этот мир рушится, когда угроза вынуждает его «противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит».
Эта угроза — его брат Якоб, которого играет Джон Сина. Он считается опытным убийцей и лучшим водителем, с которым когда-либо сталкивалась команда.
Хотя в трейлере об этом мало, здесь знакомое сочетание автомобильных погонь и сцен с ужином.
Режиссером F9 стал Джастин Лин, ранее создавший третью, четвертую, пятую и шестую части франшизы. В звездную команду нового фильма вошли: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль и Сон Кан (вскресший Хан). Хелен Миррен и Шарлиз Терон также участвуют в новой главе, а Карди Би сыграет Лейзу, «женщину, имеющую связь с прошлым Дома».
Создатели фильма отмечают:
«Старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана, а истинное значение семьи будет испытано как никогда раньше».
Конечно, до сих пор остается вопрос, не будет ли фильм снова отложен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, но что-то подсказывает, что на этот раз все состоится.
- После Fast 9 снимут еще две части фильма.
Видео: YouTube