Новый трейлер «Форсажа 9»: мир рушится, злодеи вернулись

Последнюю часть франшизы «Форсаж» мы ожидаем 28 мая, а пока небольшой сюрприз — новый трейлер показали во время Суперкубка.

Доминик Торетто живет тихой жизнью с Летти и его сыном Брайаном, но этот мир рушится, когда угроза вынуждает его «противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит».

Эта угроза — его брат Якоб, которого играет Джон Сина. Он считается опытным убийцей и лучшим водителем, с которым когда-либо сталкивалась команда.

Хотя в трейлере об этом мало, здесь знакомое сочетание автомобильных погонь и сцен с ужином.

Режиссером F9 стал Джастин Лин, ранее создавший третью, четвертую, пятую и шестую части франшизы. В звездную команду нового фильма вошли: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль и Сон Кан (вскресший Хан). Хелен Миррен и Шарлиз Терон также участвуют в новой главе, а Карди Би сыграет Лейзу, «женщину, имеющую связь с прошлым Дома».

Создатели фильма отмечают:

«Старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана, а истинное значение семьи будет испытано как никогда раньше».

Конечно, до сих пор остается вопрос, не будет ли фильм снова отложен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, но что-то подсказывает, что на этот раз все состоится.

После Fast 9 снимут еще две части фильма.



Видео: YouTube