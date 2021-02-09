Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Необходимые изменения внесут в Устав общественного автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

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Сегодня во втором, основном чтении Госдума приняла законопроект, запрещающий водителям высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Речь идет о неоплативших проезд пассажирах моложе 16 лет. Данная инициатива была внесена правительством.

Комментируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены добираться до дома пешком.

Но речь только о детях до 16 лет, которые находятся в транспорте без сопровождения взрослых. Депутаты считают, что такую меру следовало бы распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Кроме того, собираются изменить порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Если раньше это регламентировалось федеральными правилами, то теперь это будут решать региональные власти. Законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС