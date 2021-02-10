Subaru и Toyota выпустят полноприводный хот-хэтч

Это будет модель, созданная по мотивам раллийных автомобилей 1990-х годов.

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Subaru и Toyota заняты совместной работой над полноприводным хэтчбеком, сообщает японский журнал Best Car. Хот-хэтч оснастят мощным 2,4-литровым оппозитным 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом и системой полного привода. Скорее всего, эта система будет взята не у Toyota GR Yaris, а у Subaru.

Подобный опыт сотрудничества у компаний уже есть. В результате в продаже появились Toyota GT86 и Subaru BRZ.

Может показаться, что в проекте используются исключительно технологии Subaru, как это было при создании BRZ/GT86. Объем двигателя отсылает нас к модели WRX или WRX STI от Subaru.

Теперь немного скепсиса. Subaru неоднократно заявляла, что раллийный WRX STI — это вершина спортивной философии компании, выше даже, чем купе BRZ. Захотят ли в Subaru, чтобы легендарная машина или ее подобие было переименовано в Toyota?

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Если посмотреть на сотрудничество с точки зрения Toyota, то компании может быть неинтересен кузов хэтчбек. Купе предпочтительнее, тем более что недавно этот автопроизводитель продлил свои права на товарный знак «Celica». Но у Celica GT-Four славное спортивное прошлое, что совпадает с информацией от японского издания: этот автомобиль успешно выступал в чемпионате мира по ралли. С другой стороны, у Тойоты уже есть полноприводный хот-хэтч в стиле WRC — GR Yaris.

Что еще нужно учесть. Версия автомобиля под маркой Toyota может помочь продвижению автомобилей Subaru на европейском рынке. Нам же остается ждать новых сообщений, чтобы понять, какой моделью могут пополниться модельные ряды компаний.

Тойота везет в Россию бюджетную модель, которая будет конкурировать с Ладой Вестой и Солярисом.

Фото: Subaru