Вроде бы простые вещи, но о них как-то забывают, ведь зима обычно наступает «внезапно».

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Даже начинающие водители знают, что зимой нужно использовать зимние шины или что в холодное время года водители должны адаптировать свой стиль вождения под текущие условия. Но есть еще много «зимних» нюансов. Европейский автомобильный клуб ACE напомнил о некоторых из них, причем специалисты составили список того, чего именно НЕ следует делать зимой.

1. Удалять лед со стекол горячей водой или коробкой от компакт-дисков

Если вы удаляете лед с окон горячей или теплой водой, существует риск растрескивания стекла из-за сильного перепада температуры. Слой льда содержит грязь, которая при чистке действует как наждачная бумага и оставляет царапины на стекле. Поэтому старая пластиковая карточка, скребок для варочной панели или футляр для компакт-дисков не очень подходят в качестве скребка. Правильным, предназначенным для этого скребком лучше удалять лед сначала горизонтально, а затем сверху вниз. ACE советует автомобилистам перед парковкой на ночь опрыскать окна чистящим средством. Это значительно облегчит очистку.

2. Ездить на высоких скоростях на короткие расстояния

Зимой требуется больше времени, чтобы подшипники и пары трения двигателя получили нормальную смазку, а до этого износ выше. Поэтому постоянные короткие поездки — яд для автомобиля. Также и высокие скорости на этапе прогрева могут привести к повреждению двигателя в долгосрочной перспективе. С одной стороны, проблемой является медленное проникновение масла, а с другой — быстрый, но неравномерный нагрев отдельных деталей, что и приводит к повышенному износу.

Вдобавок, согласно ACE, на дизельных авто проблемы усугубляются, потому что дизельное топливо теряет свою текучесть при очень низких температурах. Это происходит из-за образования парафина; начиная примерно с —7 0С и далее в топливе образуются мелкие кристаллы. С 20 градусов ниже нуля они становятся все больше и могут засорить топливный фильтр. Тогда двигатель откажет. У ACE есть готовое решение: «Водители дизельных машин могут бороться с этим, добавляя в бак специальные присадки, которые улучшают текучесть дизельного топлива».

3. Использовать автомойку без предварительного смывания грязи

Зимой автомобиль следует время от времени мыть, чтобы дорожная соль не разъела ЛКП. Любой, кто пользуется автомойкой, должен сначала произвести предварительную мойку. Это связано с тем, что на лакокрасочном покрытии образуется корка из грязи и соли, которая серьезно вредит покрытию автомобиля, если ее не удалить струей воды перед мойкой.

4. Не смазывать уплотнения

Влага и мороз вместе образуют твердый слой льда, который, как суперклей, склеивает резиновые дверные уплотнители, если вы забудете защитить их силиконом или другим специальным средством. Они замерзают и могут порваться при открытии дверей или багажника. Особенно важен защитный слой резиновых уплотнителей для безрамных боковых окон. ACE рекомендует использовать глицерин для защиты резиновых уплотнений дверей автомобиля от замерзания. Средство наносится тонкой пленкой.

5. Менять старый аккумулятор до наступления холодов

Фары, дворники, воздуховоды, обогрев задних окон и сидений — аккумулятору и генератору зимой приходится выполнять тяжелую работу. В какой-то момент аккумулятор может отдать концы, особенно при многократных коротких поездках. Поэтому следует экономно использовать электропотребление в автомобиле. Если аккумулятор стареет (старше четырех лет) или в прошлом был сильно разряжен, он может внезапно разрушиться при наступлении мороза.

Если вам не повезло и машина не заводится при минусовой температуре, вам пригодится «прикуриватель» для запуска от внешнего источника. Однако, если вы не соблюдаете правила или используете неподходящий кабель, существует риск скачков напряжения в бортовой электронике, результатом может стать дорогостоящий ремонт. Поэтому до наступления холодов лучше проверить аккумулятор в мастерской.

6. Забывать про сезонный стеклоочиститель.

В зимний стеклоочиститель входит спирт. Если пропустить момент, бачок для омывайки может замерзнуть или лопнуть, когда жидкости много. Обычно хватает незамерзайки с действием до —25 0С.

7. Садиться за руль в толстой куртке

Когда температура падает, многие водители садятся в машину в объемной одежде. Это нехорошо, потому что ремень недостаточно плотно прилегает к телу и вы рискуете получить больше повреждений в результате аварии. Кроме того, толстые куртки ограничивают свободу движений. Перед тем как отправиться в путь, слишком плотную и объемную куртку лучше снять, когда салон нагреется.

8. Переносить снег в машину

Перед тем как сесть в машину, следует избавиться от снега, иначе в машину попадет влага. Но полностью избежать этого нельзя. Если вы не обращаете на это внимание, вы рискуете получить запотевшие изнутри стекла, может появиться плесень и ржавчина. Поэтому регулярно проветривайте помещение и время от времени хорошо прогревайте машину. Кондиционер также осушает — но только до тех пор, пока наружная температура не опускается ниже шести градусов, потому что многие системы настроены так, что при низких температурах отключаются. Время от времени вынимайте мокрые коврики и давайте им просохнуть.

Другие НЕ:

Газеты и картон не подходят для закрывания передних и задних стекол в зимнее время. Они становятся влажными и прилипают к окну.

Никогда не ставьте обогреватель в машину — обогрев будет неравномерным. Пластиковые детали внутренней облицовки могут деформироваться под воздействием такого тепла.

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Не оставляйте остатки льда на щетках стеклоочистителя, его можно удалить с помощью бороздки треугольного скребка.

Правильный скребок для льда экономит время и силы. Используйте устройство эргономичной формы и размещайте его на стекле под оптимальным углом 30 градусов.

Регулярно мойте автомобильные стекла большим количеством воды. Потому что при удалении льда они царапаются, в первую очередь из-за того, что на них налипла грязь.

Зимой быть мобильным непросто. Вас могут поджидать черный лед, снег, обледеневшие окна и другие сюрпризы погоды: нужно стараться быть готовым к соответствующей ситуации.

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