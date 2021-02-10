Это точно Нива? АВТОВАЗ снял забавную рекламу Niva Travel

В кадре две машины: в городском и в диком вариантах.

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9 февраля 2021 года начались продажи обновленного внедорожника, теперь известного под именем Niva Travel. Вскоре после этого АВТОВАЗ опубликовал рекламный ролик о модели.

В видео фигурируют обе модификации Нивы — обычная версия в люксовом исполнении и вариант Off-road, отличающийся шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.

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Две машины динамично сменяют друг друга в кадре — действие происходит то в городе, то в окружении дикой природы. Подразумевается, что Niva Travel одинаково подходит и для ежедневных поездок в мегаполисе, и для покорения бездорожья.

В финале ролика мы видим двух зевак, один из которых вопрошает, увидев подъезжающую к кафе «городскую» Ниву: «Это точно Нива?». Второй, увидев забрызганную грязью машину в версии Off-road, отвечает: «Точно».

Ранее на АВТОВАЗе сообщили, что за качеством Нивы будут следить по-особому.

Видео: YouTube, канал LADA