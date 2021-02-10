Это точно Нива? АВТОВАЗ снял забавную рекламу Niva Travel — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Это точно Нива? АВТОВАЗ снял забавную рекламу Niva Travel

В кадре две машины: в городском и в диком вариантах.

Материалы по теме
Начались продажи внедорожника Niva Travel

9 февраля 2021 года начались продажи обновленного внедорожника, теперь известного под именем Niva Travel. Вскоре после этого АВТОВАЗ опубликовал рекламный ролик о модели.

В видео фигурируют обе модификации Нивы — обычная версия в люксовом исполнении и вариант Off-road, отличающийся шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.

Материалы по теме
Проголосуй и выиграй новую Ниву

Две машины динамично сменяют друг друга в кадре — действие происходит то в городе, то в окружении дикой природы. Подразумевается, что Niva Travel одинаково подходит и для ежедневных поездок в мегаполисе, и для покорения бездорожья.

В финале ролика мы видим двух зевак, один из которых вопрошает, увидев подъезжающую к кафе «городскую» Ниву: «Это точно Нива?». Второй, увидев забрызганную грязью машину в версии Off-road, отвечает: «Точно».

Видео: YouTube, канал LADA
592
Оцените материал
1:0

Отзывы о LADA Niva (10)

LADA 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Нива и Шнива — это "Железный Дровосек". Если постепенно заменить все, что надо, тем, чем надо, получается нормальная машина. Что многие шнивоводы и делают! Амортизаторы, "кулаки", промвал, тяги, натяжитель... Плюс мелкие приятности типа оптики, электроники, карманов и полочек...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...