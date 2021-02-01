Россия и Беларусь хотят ввести единый полис ОСАГО

За то, чтобы полис в рамках Союзного государства стал единым, активно выступают депутаты Парламентского собрания союза Беларуси и России.

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На заседании Комиссии по законодательству и Регламенту Союзного государства в конце января обсуждался вопрос введения единого полиса «автогражданки» для России и Беларуси, пишет «Российская газета». Если инициатива пройдет, покупая ОСГО в Беларуси или ОСАГО в России, водители смогут избежать проблем со страховыми выплатами на любой из двух территорий. Однако загвоздка в том, что российское и белорусское законодательства в этой сфере отличаются, разными являются и страховые суммы, но решить вопрос все же можно. По поводу преодоления различий в этих видах страхования разгорелась дискуссия: белорусы посчитали, что в случае объединения стоимость нового полиса для них может вырасти на 30–50%. В Беларуси стоимость местной «автогражданки» в пересчете на рубли, в среднем, на 1000 рублей дешевле.

Однако все сошлись во мнении, что двигаться в сторону создания единого полиса ОСАГО все же надо. На текущем этапе неплохо работает «Зеленая карта», но параллельно надо работать над объединением и синхронизацией законодательной базы, чтобы постепенно прийти к разговору о едином страховом пространстве, в том числе по ОСАГО и ОСГО.

Сейчас, покупая «Зеленую карту», россиянам для поездки в Беларусь нужно заплатить 1100 рублей, что дает возможность застраховаться от аварийных случаев на две недели. Для белорусов эта услуга обойдется по курсу в европейской валюте в 10 евро.

Страхование автогражданской ответственности ввели в России с января 2003 года, а с 2004 года оно стало обязательным для всех автомобилистов. В Беларуси полис ОСГО появился в 1999 году. Он также является обязательным для водителей.

Из-за того что с 1 марта 2021 года вступают в силу новые правила техосмотра, на рынке может возникнуть коллапс, подозревают страховщики и предлагают отвязать ОСАГО от техосмотра.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС