К счастью, скорость автомобилей была невысокая, но у водителей не было никакого шанса вовремя затормозить — настолько скользкой была дорога. В результате, в основном, пострадало железо.

Обледеневшая магистраль стала причиной массового столкновения автомобилей в Болгарии. Как это происходило, удалось снять счастливчику, чья машина избежала этой печальной участи.

Тони ехал по кольцевой дороге Софии (Болгария), когда все произошло. Температура воздуха была около 0 градусов, а дорога была влажной.

Когда владелец видеорегистратора добрался до моста, он увидел аварийные огни остановленных машин.

«Я нажал на тормоза, и ничего не произошло», — говорит Тони. Его машине потребовалось шестнадцать секунд, чтобы полностью остановиться со скорости 67 км/ч. Ему очень повезло, что удалось избежать аварии, в которую попали более 10 машин. Как это происходило, снял видеорегистратор.