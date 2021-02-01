Nissan Qashqai: видеотизер перед премьерой — журнал За рулем

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Nissan Qashqai: видеотизер перед премьерой

Кроссовер нового поколения (на некоторых рынках называется Rogue Sport) дебютирует 18 февраля.

Совсем скоро Nissan представит кроссовер Qashqai третьего поколения, но японский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к дебютанту. К тому, что мы уже знаем, добавили еще несколько кусочков «пазла».

В 15-секундном ролике мелькнули фары и задние фонари будущего кроссовера. В видеотизере также можно рассмотреть причудливое соединение капота с черной передней стойкой, что подтверждает вариант двухцветной схемы окраса.

Предыдущие тизеры раскрыли некоторые детали салона Qashqai: 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему в виде планшета на центральной консоли с расположенными под ним кнопками управления.

Однако самой большой новостью стало объявление о вариантах трансмиссии для европейского рынка. Система Nissan E-Power дебютирует в Европе на модели Qashqai с 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора для подачи энергии для электродвигателя мощностью 190 л.с.

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На момент запуска новый Qashqai будет оснащаться умеренно-гибридным 1,3-литровым мотором с двумя вариантами мощности — 140 и 158 л.с., и возможностью выбора между 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и вариатором. Напомним, новый Qashqai базируется на модернизированной платформе CMF-C и будет на 35 мм длиннее предшественника, его колесная база увеличится на 20 мм.

Видео: Nissan

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Отзывы о Nissan Qashqai (22)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Предыдущий Кашкай у меня был последней комплектации с сандерлендовского завода. Сейчас взял новый питерской сборки, проехал на тем уже 2 т.км. По сравнению с прошлым поколением поработали со всеми косяками, на которые все жаловались. Жучки и скрипы вылечили, пластик на дверях стоит железно и при ...

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