Тесты в снегах: фото обновленного BMW X7

До презентации рестайлинговой модели около года.

Материалы по теме Первые фото обновленного BMW X7

BMW представила X7 в 2019 модельном году. Это одна из самых свежих моделей автопроизводителя, хотя компания уже готовится к обновлению в середине цикла. Фотографии, сделанные в сентябре прошлого года, позволили нам впервые увидеть обновленную модель, с закамуфлированным передком. Новая порция изображений показывает, что внедорожник впервые проходит испытания в условиях холода.

Передняя и задняя панели по-прежнему скрыты под камуфляжной пленкой, однако заметно, что передняя часть X7 вдохновлена ​​новой 7-й серией, при этом на X7 новые фары размещены ниже и примыкают к более широкой решетке радиатора. Изменения в задней части более точечные: дизайнеры, вероятно, обновят дизайн задних фонарей и освежат форму бампера.

По слухам, X7 впервые получит новую изогнутую приборную панель. Могут быть и другие изменения, например обновленная мультимедийная система.

В настоящее время в автомобиле установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом или 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Ходят слухи, что BMW может перенастроить каждый из них, сделав их более эффективными или мощными. Возможно, появится и электрическая версия X7.

Дебют обновленного автомобиля ожидают в конце этого года или начале 2022-го. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV oстанется Mercedes-Benz GLS.

У компании BMW скоро сократится модельный ряд, и уже не будет столь разнообразных линеек двигателей.



Фото: CarPix