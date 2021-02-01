Куда ты гонишь-то?! Нам все меньше нужна скорость

Правда, исследование проводилось в Англии.

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Идею ездить по автомагистралям со скоростью 130 км/ч в 2016 году поддерживало подавляющее число автомобилистов — 55%. Теперь эта идея нравится лишь 43 процентам опрошенных.

Это свидетельствует о сменившихся приоритетах водителей, которые все чаще ставят безопасность поездок на первое место. К такому выводу пришли специалисты IAM Roadsmart после опроса более двух тысяч водителей. Кроме того, только 23% респондентов высказались за возможность ездить по автомагистралям на скоростях более 130 км/ч. Пять лет назад об этом мечтали 28% автомобилистов.

Теперь подавляющее большинство водителей считают, что высокая скорость неприемлема в городах и населенных пунктах, но при этом каждый пятый позволяет себе немного превышать установленную скорость, хотя это не делает время поездки заметно меньше.

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Стоит напомнить, что увеличение скорости на 10 км/ч приводит к более тяжелым травмам в случае ДТП. Что касается результатов краш-тестов, то следует помнить, что они проводятся на скорости всего 64 км/ч, а столкновение происходит со стоящим на месте препятствием. В реальной жизни такие аварии происходят лишь в 26% случаев, о чем мы уже писали.

Следует отметить, что исследование проводилось в Англии, а не в России. Тем не менее, отношение к безопасности у автомобилистов отличается незначительно, и сегодня в России ею обеспокоено гораздо большее количество людей, чем десять лет назад.

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Фото: Viktor Kiryanov / Unsplash