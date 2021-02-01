ГАЗ начал продажи нового грузовика

Среднетоннажный грузовик Валдай Next появился у всех 157 дилеров ГАЗа.

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Новая модель отличается бескапотной кабиной, что сделала габариты машины меньше, а вместительность — больше. Автомобиль оснащен дизельным двигателем Cummins ISF 2.8, который работает в паре с новой 6-ступенчатой коробкой передач.

Объем грузового отсека Валдая может составлять от 20 до 29 кубических метров, также он способен вместить до 11 стандартных европаллет. При этом радиус разворота машины составляет 6,2 м. Как рассказали на заводе, межсервисный интервал нового грузовика составляет 20 тысяч километров.

В минимальной комплектации Валдай Next оснащается такими системами, как круиз-контроль, системами распределения тормозных усилий и курсовой устойчивости, системой помощи при трогании на подъеме, а также антипробуксовочной системой, есть выкидной ключ с кнопками дистанционного управления, аудиосистема, мультируль и противотуманные фары. Кроме того, у машины имеется бак увеличенного объема, в который помещается 125 литров топлива.

Цена нового грузовика Валдай Next составляет от 2,28 млн рублей.

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Фото: ГАЗ