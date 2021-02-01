Найдена самая нужная функция в автомобиле

Оказалось, российские автомобилисты пользуются автозапуском 70% зимних дней и 30% летних.

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К такому выводу пришли специалисты «Лаборатории умного вождения», проанализировав статистику пользования функцией удаленного запуска в 2020 году. Среди владельцев машин, оснащенных этой функцией, большинство — 89% — ею пользуется. Причем двигатели запускают дистанционно перед поездкой не только зимой (более чем в 70% морозных дней), но и летом (30% летних дней).

Чаще всего автозапуском пользуются в зимние месяцы (75–77%). Затем с потеплением наблюдается спад до 69% в марте и до 44% в мае.

Летом чаще всего автозапуском пользуются в жарком июне (42%), а в июле и августе «спрос» на дистанционный пуск двигателя падает до 33–34%. Осенью, по мере похолодания, автозапуском начинают пользоваться чаще, а динамика роста частоты использования сопоставима с весенней динамикой спада.

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Круглогодичный спрос на функцию удаленного пуска двигателя объяснить несложно. Зимой с ее помощью прогревается не только двигатель перед поездкой, но и салон. Летом же с запуском мотора активируется и кондиционер машины, остужающий салон в жаркие дни.

В ходе исследования изучались данные с более чем 10 тысячами «подключенных» автомобилей клиентов «Лаборатории умного вождения».

На что мы тратим больше всего денег, владея автомобилем? Ответ вы найдете в этом исследовании.

Фото: Le Duc / Unsplash