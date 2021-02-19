Kia Picanto FL: начало производства и старт продаж — журнал За рулем

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Kia Picanto FL: начало производства и старт продаж

Продажи обновленного компактного городского хэтчбека Picanto стартуют 5 марта у всех дилеров марки в России.

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На «Автоторе» стартовало производство маленького хэтчбека Kia Picanto. В автомобиле обновлена основная оптика, противотуманные фары, бампер и решетки радиатора. Сзади освежили форму фонарей, появился небольшой диффузор со встроенными двойными патрубками выхлопной системы. У хэтчбека колесные диски нового дизайна и хромированная отделка дверей.

В интерьере Picanto обновили 8-дюймовый экран мультимедийной системы, а новая приборная панель Supervision теперь имеет 4,2-дюймовый цифровой дисплей высокого разрешения.

Для рестайлингового автомобиля предусмотрены два атмосферных бензиновых двигателя: 1,0 л (67 л. с.) и 1,2 л (84 л. с.). Младший мотор работает в паре с 5-ступенчатой механикой, а двигатель 1,2 л агрегатируется четырехдиапазонным автоматом. Автомобиль предложат покупателям в пяти комплектациях. Модель Picanto выпускают на «Автоторе» с 2017 года. Кроме Kia на заводе производят также автомобили марок BMW и Hyundai

Фото: «Автотор»

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Отзывы о Kia Picanto (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На днях купил жене пиканто 2017. До этого была пиканто 2012. Совершенно другая машина. Стала намного комфортнее. Порадовал движок DONC .

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