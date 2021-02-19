Продажи кросс-хэтча XV начались 10 лет назад, и в этом году японский автопроизводитель обновит свою популярную модель.

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Среди преимуществ модели — легкий и обтекаемый кузов, большой клиренс, составляющий 220 мм, вместительный салон и не слишком длинная колесная база, подходящая и для трасс, и для бездорожья.

С 2017 года, как и родственный Subaru Impreza, модель XV стала выпускаться на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Теперь пришло время обновления.

Премьера Subaru XV состоится в марте 2021 года, после чего автомобиль поступит в продажу. Никакой предварительной информации или тизеров производитель не публикует.

Продающийся в России Subaru XV оснащается двумя двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, мощность которых составляет 115 и 150 л.с. соответственно. Работают они в паре с вариатором. Цена кроссовера составляет от 2 079 000 до 2 579 900 рублей.

Subaru и Toyota выпустят еще одну совместную модель с выдающимися характеристиками.

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