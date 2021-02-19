Если повезло с другом: европейская реклама Москвича из 1980-х

Тот момент, когда закончил тренировку на самолете, и тут звонит она...

В СССР почти не было рекламы, но автомобили занимали особое место — их рекламировали и для внутреннего, и (особенно) для внешнего рынков. Яркий тому пример — ролик об автомобиле Moskvich 2140 SL, выпущенный в начале 1980-х.

Английский язык в ролике указывает на то, что создавался он по заказу «Автоэкспорта», отмечает разыскавший это видео ресурс «Русский автомобиль». Действительно, именно эта организация продавала за рубежом все советские автомобили. Как в большинстве рекламных продуктов того времени, в ролике особые стиль и подача, но здесь все же особый случай: уровень «фирменности» выкручен на максимум.

В кадре мы видим импозантного джентльмена, который, закончив полет на спортивном самолете с надписью «ДОСААФ», говорит в трубку телефона «hello» и, выяснив, что его ждет дама, смотрит на часы и энергично усаживается в Москвич. В пути джентльмен встречается с некоторыми препятствиями — дремучим лесом, перепаханным полем, внезапными взрывами, — но на таком автомобиле ему все нипочем.

«Если вы встретили настоящего друга, такого, как Москвич Люкс, вы можете быть уверены: он никогда вас не подведет», — говорит закадровый голос. К даме джентльмен успел вовремя.

Москвич-2140 — она из самых харизматичных моделей АЗЛК, именно на ее облике основан проект возрождения бренда.

Видео: YouTube/Транспортный Цех