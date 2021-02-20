Нелегальный завод моторного масла: как устроен этот «бизнес»

Продукция разлеталась по магазинам в разных регионах России.

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В Нижнем Новгороде пресечена деятельность преступной группировки, в ведении которой находился завод по производству контрафактного моторного масла. На арендованной территории помимо производства находился склад, откуда продукция расходилась по магазинам. Цех успел проработать около года.

У следствия вырисовывается такая схема преступления: злоумышленники крупными объемами закупали самое недорогое моторное масло, после чего разливали его в 200-литровые бочки, на которые наносились логотипы известных брендов. Продукция выглядела как абсолютно легальная — тара пломбировалась, снабжалась этикетками и всеми необходимыми маркировками. Сбыт шел через подконтрольные фирмы — так «почти настоящее» масло распространялось по оптовым покупателям в регионах России.

В ходе обысков силовики обнаружили на заводе более тонны готового к отгрузке контрафактного продукта, более 250 пустых бочек и четыре тонны дешевого масла-сырья.

«Также изъяты этикетки, пломбираторы, оборудование для нанесения надписей, компьютерная техника, бухгалтерская документация и иные предметы... Установлено местонахождение типографии, которая обеспечивала нелегальное производство полиграфической продукцией», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержали и троих подозреваемых в организации этого «бизнеса», пока они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. А кроме того, следствию предстоит оценить ущерб, причиненный компаниям-правообладателям.

Для рядового покупателя качественное моторное масло — важнейший вопрос; от него зависит, например, заведетесь ли вы в мороз.

Видео: YouTube/МВД Медиа