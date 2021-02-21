Материал — эпоксидная смола, красители — мел и гуашь.

Все мы отлично помним эти рукоятки рычага коробки передач, сделанные из эпоксидной смолы, в которую залита монетка, цветок (как вариант — вырезанная из оргстекла розочка) или красивый жук. Как правило, это одно из приятных воспоминаний детства — такие набалдашники были в ходу в 1970–80 годах.

Но вот краткая видеоинструкция, которая показывает: нет ничего сложного в том, чтобы сделать это стильным аксессуаром сегодняшнего дня. Смешиваем эпоксидную смолу с растворителем и заливаем в форму, при необходимости предварительно поместив туда сувенир, который вы хотели бы «увековечить». Отметим, что сноровка тут все же требуется немалая.

Захотел сделать себе прозрачную или полупрозрачную ручку КПП на Ниву. Заодно сделал несколько вариантов знакомым, у кого шток КПП с резьбой, — на Ниву, «классику»... Материал — эпоксидная смола, краситель — мел, гуашь», — рассказал автор.

Одна из советских машин, с которой прочно ассоциируется такой переключатель скоростей — это, конечно, первая модель Жигулей.

В декабре 2020 года этому автомобилю поставили памятник.

Фото: ВКонтакте/Стас Березий

Видео: Youtube/World of Motors