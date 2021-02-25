Скандальную рекламу Jeep вернули к показу

Рекламу Jeep Super Bowl вернули после того, как со Спрингстина сняли все обвинения. Напомним суть произошедшего: компания Jeep во время Суперкубка показала ролик с Брюсом Спрингстином в главной роли. В видео содержалось трогательное послание о единстве и равноправии, но через несколько дней рекламу пришлось снять, так как журналисты раскопали, что за несколько месяцев до этого Спрингстина задержала полиция за вождение в нетрезвом виде. То есть герой был небезупречен, и до тех пор, пока расследование инцидента не завершится, компания решила рекламу не показывать.
И вот, на виртуальной конференции Федерального суда Нью-Джерси судья сказал, что, прежде чем сесть за руль, певец действительно выпил две порции текилы, но этого недостаточно, чтобы обвинить Спрингстина в нетрезвом вождении. Его показатель BAC был 0,02, что значительно ниже установленного законом штата лимита 0,08 и достаточно для того, чтобы снять обвинение в нетрезвом вождении. Поэтому Jeep с чистой совестью вернул рекламу к показу.
Таким образом, Спрингстин не имеет судимостей и у него относительно безупречный стаж вождения с 1973 года. В справке о вождении 50-летнего певца отмечено только три мелких нарушения ПДД, которые, так или иначе, допускают все водители, активно использующие автомобиль. Судья Энтони Маутон сказал, что редко видит столь чистое резюме водителя с таким большим стажем.
Единственное, в чем виноват певец, — это употребление алкоголя в парке. Это федеральное правонарушение, за которое Спрингстина оштрафовали на 500 долларов, к нему добавили еще 40 долларов судебных издержек. Но на судьбу рекламы это уже не влияет, хотя теперь неясно, как ее будут воспринимать обыватели после такого негативного «шлейфа».
- На компанию также обрушился с обвинениями главный вождь племени чероки, обвинивший Jeep в коммерческой эксплуатации слова Cherokee в названиях двух моделей.
Изображение: скриншот видео