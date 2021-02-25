Скандальную рекламу Jeep вернули к показу

С главного героя ролика Брюса Спрингстина сняли все обвинения — выпитый им алкоголь уложился в допустимую норму.

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Рекламу Jeep Super Bowl вернули после того, как со Спрингстина сняли все обвинения. Напомним суть произошедшего: компания Jeep во время Суперкубка показала ролик с Брюсом Спрингстином в главной роли. В видео содержалось трогательное послание о единстве и равноправии, но через несколько дней рекламу пришлось снять, так как журналисты раскопали, что за несколько месяцев до этого Спрингстина задержала полиция за вождение в нетрезвом виде. То есть герой был небезупречен, и до тех пор, пока расследование инцидента не завершится, компания решила рекламу не показывать.

И вот, на виртуальной конференции Федерального суда Нью-Джерси судья сказал, что, прежде чем сесть за руль, певец действительно выпил две порции текилы, но этого недостаточно, чтобы обвинить Спрингстина в нетрезвом вождении. Его показатель BAC был 0,02, что значительно ниже установленного законом штата лимита 0,08 и достаточно для того, чтобы снять обвинение в нетрезвом вождении. Поэтому Jeep с чистой совестью вернул рекламу к показу.

Таким образом, Спрингстин не имеет судимостей и у него относительно безупречный стаж вождения с 1973 года. В справке о вождении 50-летнего певца отмечено только три мелких нарушения ПДД, которые, так или иначе, допускают все водители, активно использующие автомобиль. Судья Энтони Маутон сказал, что редко видит столь чистое резюме водителя с таким большим стажем.

Единственное, в чем виноват певец, — это употребление алкоголя в парке. Это федеральное правонарушение, за которое Спрингстина оштрафовали на 500 долларов, к нему добавили еще 40 долларов судебных издержек. Но на судьбу рекламы это уже не влияет, хотя теперь неясно, как ее будут воспринимать обыватели после такого негативного «шлейфа».

На компанию также обрушился с обвинениями главный вождь племени чероки , обвинивший Jeep в коммерческой эксплуатации слова Cherokee в названиях двух моделей.

Изображение: скриншот видео