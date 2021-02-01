Электроника в машинах станет на 50% отечественной

Минпромторг отразил эту перспективу в докладе «Точки роста в электронной промышленности РФ».

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В 2019 г. доля российских электронных комплектующих в автомобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении, по данным Минпромторга, составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объема в 630 млрд руб. Теперь проблему импортозамещения в области отраслевой электроники Минпромторг предлагает решить с помощью управления сквозными проектами.

«Это комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптацию существующего ПО и вывод продукции на рынок», — передают «Ведомости» слова главы радиоэлектронного департамента министерства Василия Шпака.

Для каждой из 16 отраслей (в том числе автомобильной) определены кураторы в лице заместителей председателя правительства и профильных федеральных органов исполнительной власти, обозначены финансовые показатели до 2025 г. и намечен план создания профильных консорциумов.

Для всех участников программы предусмотрены меры поддержки, в том числе финансовые. Субсидия для разработчиков электронной аппаратуры уже действует.

Известно, что на АВТОВАЗе поддерживают инициативу Минпромторга по стимулированию локализации электроники, но какова может быть локализация электронных компонентов на автомобилях Lada, сказать затруднились. Кроме того, предприятие тесно связано с альянсом и само решать этот вопрос не может. Сейчас у каждого участника автоиндустрии свой, сложившийся набор поставщиков: у Renault-Nissan-Mitsubishi (сюда входит и АВТОВАЗ) основной поставщик электроники — Bosch, у Kia-Hyundai — LG и Samsung.

Из российских компаний одним из основных поставщиков электроники является компания «Итэлма», она поставляет датчики, актуаторы, комбинации приборов, блок электронного замка, модули ЭРА-ГЛОНАСС. В основном продукцию предприятия закупают КАМАЗ, автобусный дивизион ГАЗа и АВТОВАЗ. При этом сами продукты «Итэлмы» частично состоят из импортных комплектующих.

В России производство автомобильной электроники развито слабо, хотя у компаний «Итэлма» и «Форт-телеком» высокий потенциал и неплохое качество, признают на рынке. Кроме того, у нас большое количество своей электроники используется в военной технике. Если военные предприятия выйдут на гражданский рынок с конкурентными предложениями, это также можно использовать.



В целом же, эксперты сомневаются, что в автомобильной электронике к 2025 г. удастся набрать до 50% электронных комплектующих. Даже если предположить, что в автобусах и грузовой технике будет только российская электроника, вклад этого сегмента в общий объем невелик. Но начинать развивать отечественную электронику нужно, пандемия и закрытие границ показали, что надеяться только на импорт нельзя.

Тем временем рабочие АВТОВАЗа начали трудиться в экзоскелетах.



Фото: Егор Алеев/ТАСС