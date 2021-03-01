Кто кого: не самая быстрая Тесла или Lamborghini Huracan? (видео)

Что будет, если в семиместном семейном электромобиле активировать функцию Acceleration Boost.

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Семиместная Tesla Model Y — не самая динамичная в линейке бренда: разгон до 100 км/ч она выполняет за 4,8 секунды. Для сравнения, флагманская Model S ускоряется за 3,1 секунды. Вместе с тем, для Model Y доступно снимающее около 0,5 секунды обновление Acceleration Boost, которое можно активировать за 2000 долларов, что и сделал американский ютубер HyperChange в рамках тестового драг-рейса с суперкаром Lamborghini Huracan.

Несмотря на закачанный Теслу в «тюнинг», поначалу кажется, что исход предрешен, ведь «итальянка» стандартное упражнение в разгоне выполняет за 2,9 секунды. Но взгляните на кадры этого видео: все же стартовый рывок Теслы, оснащенной двумя электродвигателями, оказывается интенсивнее. Кроме того, стоит признать, что водитель Lamborghini слегка замешкался на старте.

Тем не менее, в самом конце дистанции в 1/8 мили Huracan все же вырывается вперед, сохраняя реноме породистого суперкара. Но в выводе автора видео фигурируют очень важные цифры: Tesla Model Y досталась ему за 65 000 долларов, а Ламборгини стоит 250 000 долларов... Адекватная ли получается доплата за вот такую разницу в динамике, учитывая, что «на повседнев» Тесла гораздо удобнее? Ждем ваших ответов в комментариях.

А вот в заезде Tesla Model 3 против заряженного Corvette расклад получился немного другим.

Видео: Youtube/HyperChange