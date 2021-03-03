Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: все комплектации и цены

Цены на кроссовер начинаются от 2 879 000 рублей. Бензиновую и дизельную версии будут собирать в Калуге, оформить заказ можно уже сейчас.

Рестайлинговый Pajero Sport увеличился в размерах, у него изменился дизайн и, как водится, стали выше цены. Комплектаций для российского рынка четыре: Invite, Intense, Instyle и Ultimate.

В начальной Invite автомобиль обойдется в 2 879 000 рублей (дорестайлинговая модель — 2 676 000 рублей). Автомобиль получил передние противотуманные фары, две подушки безопасности, систему стабилизации, CD-проигрыватель, климат-контроль, обогрев передних сидений, легкосплавные 18-дюймовые колеса, обогрев зоны щеток. В этой комплектации кроссовер оснащается турбодизелем 2.4 DI-D мощностью 181 л.с. и 6-ступенчатой механикой.

Версия Intense и все последующие доступны только с восьмидиапазонным автоматом. Цены на нее стартуют от 3 149 000 рублей. Здесь уже семь подушек безопасности, мультимедийная система c интеграцией смартфона, подрулевые переключатели коробки передач, USB-разъем для задних пассажиров, электропривод передних сидений, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, обогрев руля и задних сидений, датчики света и дождя и розетка 220 В на втором ряду.

В комплектации Instyle тонированные стекла, электропривод водительского и пассажирского сидений, кожаный салон, камера заднего вида, задний парктроник, омыватели фар и тонированные задние стекла. Автомобиль в этой комплектации можно приобрести как с дизельным мотором, так и с бензиновым трехлитровым (209 л.с.), обойдется он в любом случае в 3 399 000 рублей. Только версия Instyle с дизелем оснащается медиасистемой Яндекс.Авто.

Топовая версия Ultimate включает адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов, двухцветные колеса, электропривод пятой двери, камеры кругового обзора и систему дистанционного доступа со смартфона. Стоимость бензиновой и дизельной версий — 3 699 000 рублей.

Обновленный кроссовер показали летом 2019 года, продажи в России начнутся в мае.

Об особенностях обновленного Mitsubishi Pajero Sport можно узнать в нашей публикации.



Фото: Mitsubishi