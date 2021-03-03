Вождение несет всевозможные риски. Конечно, никто не ожидает, что прямо во время движения на автомобиле отвалится колесо, как это произошло с водителем пикапа Chevrolet.
Видео было снято в штате Вирджиния (США) с помощью видеорегистратора дальнобойщика и начинается с того, что белый пикап проезжает мимо фуры, при этом смотрится он вполне устойчивым, несмотря на свою «лифтованность» и огромные колеса, выступающие из колесных арок.
Но когда белый пикап решает сменить полосу движения, левое переднее колесо отваливается и продолжает самостоятельно двигаться по дороге, прежде чем перескочить на другую сторону. Хорошо, скорость была невысокой и водителю удалось быстро съехать на обочину. Наиболее вероятное объяснение, которое можно найти в этой ситуации, — водитель в спешке, после смены колеса, забыл затянуть должным образом гайки крепления.
- Когда автовладелица нашла под дворником эту записку, сначала подумала, что ее разыгрывают.
Видео: YouTube