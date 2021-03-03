От такого никто не застрахован, поэтому нелишне со стороны посмотреть, как это бывает на дороге.

Вождение несет всевозможные риски. Конечно, никто не ожидает, что прямо во время движения на автомобиле отвалится колесо, как это произошло с водителем пикапа Chevrolet.

Видео было снято в штате Вирджиния (США) с помощью видеорегистратора дальнобойщика и начинается с того, что белый пикап проезжает мимо фуры, при этом смотрится он вполне устойчивым, несмотря на свою «лифтованность» и огромные колеса, выступающие из колесных арок.

Но когда белый пикап решает сменить полосу движения, левое переднее колесо отваливается и продолжает самостоятельно двигаться по дороге, прежде чем перескочить на другую сторону. Хорошо, скорость была невысокой и водителю удалось быстро съехать на обочину. Наиболее вероятное объяснение, которое можно найти в этой ситуации, — водитель в спешке, после смены колеса, забыл затянуть должным образом гайки крепления.