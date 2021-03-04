Новый Nissan X-Trail уже отправили на доработку — журнал За рулем

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Новый Nissan X-Trail уже отправили на доработку

К счастью, на наш рынок кроссовер, получивший в краш-тестах всего 2 звезды, еще не успел доехать.

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Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!

Это стало настоящим шоком — новый Nissan Rogue (XTrail) получил всего две звезды по результатам краш-тестов NHTSA в США. Поскольку это один из самых популярных кроссоверов Nissan, такой низкий балл неприемлем. Nissan уже внес изменения в конструкцию автомобиля, а проданные ранее экземпляры ждет отзыв.

«Компания Nissan заботится о безопасности транспортных средств и довольна 4-звездочным рейтингом безопасности Nissan Rogue 2021 года по системе NCAP. Все автомобили Rogue 2021 года полностью соответствуют федеральным стандартам безопасности. Системы безопасности переднего пассажира в транспортных средствах, получивших обновление, еще не тестировались NHTSA. Дополнительное испытание Rogue 2021 запланировано на май», — заявили в компании.

Почему именно возникли проблемы с безопасностью переднего пассажира, не уточняется. На сегодняшний день продано около 50 тысяч кроссоверов с дефектом. Но ни одного из них в России нет.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan X-Trail (16)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Мощный мотор, хорошая шумоизоляция, комфортная

Недостатки:

написал в отзыве

Комментарий:

Полгода как обладатель в комплектации le yandex (сборка СПб). Брал как семейный авто. Мотора машине хватает, хотя у меня и были сомнения сначала, вариатор и педаль отлично настроены, почувствовал это еще на тесте, приятно удивился. И по городу, и по трассе едешь с комфортом, не устаю даже если до...

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