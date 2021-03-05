Скандал с госзакупкой Camry. А вы, часом, не иноагент?

В Малопургинском районе Удмуртии чиновникам пришлось отменить госзакупку автомобиля Toyota Camry за 2,2 млн рублей для бюджетного учреждения после скандала с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Материалы о закупке Toyota Camry или ее аналога разместило муниципальное бюджетное учреждение «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования „Малопургинский район“.
Местные «фронтовики» раскритиковали закупку, отметив, что можно бы приобрести и что-то более бюджетное, что уж так жировать на народные деньги! Глава района Сергей Юрин обиделся и потребовал от организации, чтобы она доказала, что… не является иностранным агентом, сообщает Interfax. Причем доказать требовалось с помощью актуальной выписки от Минюста с «указанием источников финансирования ее деятельности».
Активисты тоже пошли на принцип и направили письмо Юрина в прокуратуру. В приложенной к сообщению копии письма ОНФ чиновнику было сказано, что лидером ОНФ является президент Владимир Путин.
В скандал пришлось вмешаться главе Удмуртии Александру Бречалову, который назвал письмо Юрина «крайне странным» и сказал, что чиновники, вообще-то, должны быть готовы к диалогу с общественными организациями.
- Ездить на Toyota Camry хотят чиновники не только Удмуртии, но и Свердловской области.