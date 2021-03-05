Какие автомобили хотят женщины и какие покупают

Оказалось, что женщины лучше мужчин знают, чего хотят, и чаще не меняют свое решение.

Материалы по теме Хотим одну машину — берем другую. Исследование

Самым желанным автомобилем для женщин стал кроссовер Hyundai Creta белого цвета. Его они чаще всего и покупают, но серебристый. Эту особенность выявили в ходе исследования аналитики Autospot.ru — одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов.

Также в разряд «хотела и купила» попал кроссовер Mazda CX-5. Что касается других автомобилей из топа продаж, то изначально женщины не рассматривали их для покупки, изучая другие модели.

«Мы изучили поведение за последние 12 месяцев более 10 млн уникальных пользователей нашей интернет-площадки, объединяющей свыше 700 дилеров из 46 городов страны, и сравнили с данными о более 15 тысяч сделок, заключенных на ней в 2020 году. Почти треть (29%) и в том, и в другом случае — это женщины, — говорит директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. — Примечательно, что расхождения между мечтой и покупкой в цвете кузова минимальны — их можно объяснить тем, что автомобили покупались из наличия и покупательницы просто шли на компромисс, чтобы не дожидаться новой поставки. Но что касается типа кузова и даже класса автомобиля, тут разница между списком самых частых поисковых запросов и перечнем итоговых покупок, вероятно, отражает большую открытость ума женщин и их готовность к радикальной смене сценария в процессе приобретения машины».

Возглавляет топ-10 запросов и топ-10 приобретений кроссовер Hyundai Creta. При этом Kia Seltos, оказавшийся на второй строчке запросов, в топ продаж не попал. Вторую же строку в продажах занял Hyundai Solaris — третий среди желанных.

Третьим среди покупаемых стал Nissan Qashqai, хотя большинство женщин на него изначально не особо смотрели — в топе желаний этот кроссовер девятый. С кроссовером Hyundai Tucson дела обстоят с точностью до наоборот: он четвертый среди рассматриваемых и лишь девятый среди покупаемых.

По пути от «хочу» к «куплю» Mitsubishi Outlander опускается с пятого на восьмое место. Зато Volkswagen Tiguan появляется в топе продаж буквально ниоткуда — в списке желаний его нет.

Сохраняет своих поклонниц кроссовер Mazda CX-5 — у него шестое место в обоих рейтингах. Женщины не против купить и Skoda Rapid, а также Volkswagen Polo (7-е и 8-е места среди рассматриваемых к покупке), но в топ-10 продаж эти лифтбеки не попадают.

Также женщинам нравится эффектный седан Kia K5, но желание его купить — несерьезно. Гораздо больше шансов, что будет приобретен в итоге более практичный и удобный для города Kia Soul.

Кроме того, для женщин очень важен цвет автомобиля, и здесь они, как говорится, стоят на своем. Возглавляет топ запросов — белый/кремовый цвет. Второе место досталось серебристому/серому. В итоге в топе продаж эти цвета меняются местами. В остальном женщины покупают машины того цвета, которого и хотели. Третье место досталось черному, четвертое — голубому и синему, пятое — красному, а шестое — бежевому и коричневому. Далее следуют двухцветные окраски кузова.

Топ-10 автомобилей: наиболее часто рассматриваемых и покупаемых онлайн российскими женщинами

Какие модели планируют

к покупке Место Какие в результате приобретают Hyundai Creta 1 Hyundai Creta Kia Seltos 2 Hyundai Solaris Hyundai Solaris 3 Nissan Qashqai Hyundai Tucson 4 Kia Rio Mitsubishi Outlander 5 Volkswagen Tiguan Mazda CX-5 6 Mazda CX-5 Skoda Rapid 7 Kia Sportage Volkswagen Polo 8 Mitsubishi Outlander Nissan Qashqai 9 Hyundai Tucson Kia K5 10 Kia Soul

К сожалению, запах нового автомобиля хоть и приятен, но достаточно вреден для здоровья.

Фото: Nicole Geri / Unsplash