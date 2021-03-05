Сосульки и ямы предложили считать страховыми случаями ОСАГО

Распространить «автогражданку» предложили на повреждения автомобилей, связанные с плохой работой коммунальных служб. Но в Банке России и РСА считают, что это невозможно.

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Депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к руководству ЦБ и Российского союза автостраховщиков (РСА) с предложением распространить ОСАГО на ситуации с повреждениями автомобиля, причиненными по вине коммунальных служб, а также связанными с дорожным ремонтом, пишут «Известия».

Масса случаев, когда из-за бездействия коммунальщиков автомобилям наносится ущерб упавшими деревьями, сосульками, а то и внезапно появившимися ямами на дорогах. Приходится обращаться в суд, и суды такие автовладельцы часто выигрывают, но стоит это времени и нервов.

Для разрешения таких ситуаций депутаты и предложили создать дополнительный механизм защиты автовладельцев. И проще всего это сделать через ОСАГО.

Вовсе нет, полагает регулятор страхового рынка Банк России. Для этого пришлось бы кардинально трансформировать продукт. ОСАГО защищает ответственность, а предложенная инициатива ближе к каско. То есть предлагается сделать частично обязательным каско, а это приведет к росту стоимости обязательного страхования. По развитию ОСАГО это не первостепенный вопрос, поэтому в Банке России эту инициативу не поддержали.

В РСА напомнили, что ОСАГО — это страхование ответственности автовладельца, оно покрывает вред, причиненный им самим в отношении других лиц при использовании транспортного средства. Поэтому включить описанные случаи в страховое покрытие по ОСАГО невозможно.

Теоретически можно разработать аналог ОСАГО для юридических лиц, но в таком случае нужно создавать новый страховой продукт. Кроме того, для этого сейчас и существует каско, если на машину оформлен такой полис, никакой проблемы с возмещением не существует. Каско покрывает ущерб от падения предметов (сосулек, ветвей деревьев и т. п.), попадания в яму или заноса из-за неубранного снега. Другое дело, что этот вид страхования добровольный и далеко не все автовладельцы страхуют автомобили по каско.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин