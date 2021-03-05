Обновленная Lada Vesta проходит испытания (видео)

Две машины из собранной в Ижевске предсерийной партии колесят по дорогам Сургута.

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Седан и универсал из предсерийной партии обновленного семейства Lada Vesta замечены на дорожных испытаниях в Сургуте, об этом сообщил паблик «Лада Веста | Lada Vesta FL» в социальной сети ВКонтакте. Скорее всего, речь идет о климатических тестах. Ранее точно такие же предсерийные седаны и универсалы белого цвета проходили испытания в Тольятти, накатав более 3000 километров.

По предварительной информации, обновленная Веста, она же Lada Vesta FL, должна получить новые, более узкие светодиодные фары и видоизмененный передний бампер с прямоугольными ячейками противотуманок, возможностью установки переднего парктроника, а в топ-комплектации — и омывателя фар. В задней части — освеженный бампер и светодиодные фонари.

В интерьере, как пишут независимые источники, появится новая комбинация приборов с двумя колодцами (вместо трех) и дисплеем маршрутного компьютера между ними, крупный экран нового мультимедийного комплекса и климатический блок Renault Arkana, а также поменяются обивка сидений и дверные карты. Дорожные испытания прототипов продлятся до конца 2021 года, когда модель должна запуститься в производстве. Старт продаж ожидается в первом квартале 2022 года.

Актуальная версия Весты в феврале 2021 года лишилась самого дорогого цвета кузова.

Фото: ВКонтакте/AvtoVAZ News

Видео: YouTube/World of Motors