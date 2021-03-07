Самая «ароматная» авария недели. На ровном месте! — журнал За рулем

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Самая «ароматная» авария недели. На ровном месте!

Все мы иногда едем на «автопилоте»...

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Вот так перевезли... особняк! (видео)

Водитель кроссовера из Массачусетса (США), похоже, слишком крепко задумался, поэтому мы видим, как его Acura MDX, не сбавляя скорости, въезжает в мусоровоз.

Перед этим мусоровоз остановился, и рабочий спрыгнул, чтобы взять мусорные баки. В это время кроссовер въехал прямо в кузов машины. Не совсем ясно, чем это было вызвано, но в комментариях предположили, что водитель внедорожника мог отвлечься на телефон.

Автомобиль виновника аварии, похоже, получил серьезные повреждения, в то время как мусоровоз остался невредимым.

Больше всего в этой истории повезло мусорщику, который вовремя спрыгнул с кузова грузовика, иначе его бы зажало между машинами. А тут он, оправившись, сам подошел к водителю и вежливо поинтересовался, все ли с ним в порядке?

Видео: YouTube

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