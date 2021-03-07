Самая «ароматная» авария недели. На ровном месте!

Все мы иногда едем на «автопилоте»...

Водитель кроссовера из Массачусетса (США), похоже, слишком крепко задумался, поэтому мы видим, как его Acura MDX, не сбавляя скорости, въезжает в мусоровоз.

Перед этим мусоровоз остановился, и рабочий спрыгнул, чтобы взять мусорные баки. В это время кроссовер въехал прямо в кузов машины. Не совсем ясно, чем это было вызвано, но в комментариях предположили, что водитель внедорожника мог отвлечься на телефон.

Автомобиль виновника аварии, похоже, получил серьезные повреждения, в то время как мусоровоз остался невредимым.

Больше всего в этой истории повезло мусорщику, который вовремя спрыгнул с кузова грузовика, иначе его бы зажало между машинами. А тут он, оправившись, сам подошел к водителю и вежливо поинтересовался, все ли с ним в порядке?

Знаете, сколько может увезти Honda Accord? Даже не догадываетесь!



Видео: YouTube