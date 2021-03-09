Lada Largus FL на метане. И такая будет

Пока этой версии в прайсах нет, она чуть запаздывает.

Материалы по теме Не дороже миллиона: старт продаж обновленного Lada Largus

Продажи обновленной Lada Largus начались в начале марта, но битопливная версия в прайсах не появилась. Однако на АВТОВАЗе изданию «Лада.Онлайн» сообщили, что она непременно будет, ее отсутствие — временное явление, связанное с обновлением модели.

Цена пока неизвестна, но дорестайлинговый битопливный универсал стоил дороже обычного на 72 000 рублей. При этом в эксплуатации такой автомобиль был гораздо экономичнее — на метане 1 км пробега при разных условиях эксплуатации обходится в 1–1,5 рубля, а баллона с газом хватает на 300–350 км пробега. Метан — очень экологичный вид топлива и безопаснее пропан-бутана: в случае утечки он не стелется по земле, а просто улетучивается.

При этом есть и минусы. Заправка метаном — процесс небыстрый: окажетесь за КАМАЗом или автобусом — потеряете не меньше 20 минут. Заправок на этом газе по России по-прежнему недостаточно. Баллон с газом отъедает внушительную часть багажника, а техобслуживание битопливных версий обходится существенно дороже.

А еще наш автор, протестировавший Lada Largus CNG (правда, модель прежнего образца), обратил внимание на то, что такой автомобиль ощутимо теряет в динамике по сравнению с бензиновым собратом. Хотя после обновления, возможно, что-то изменится.

Фото: АВТОВАЗ