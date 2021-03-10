В Москве такие камеры начали работать в конце 2020 года.

Камеры, фиксирующие езду с непристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем, уже тестируют в Московской области, передает «Российская газета» слова операционного директора «МВС Груп» (компания, обслуживающая комплексы фиксации по концессионному соглашению с подмосковным правительством) Михаила Родионова.

Он рассказал, что чисто технически внедрение систем автоматической фиксации этих нарушений возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации, и рано или поздно они появятся везде. Поэтому региональные власти, занимаясь организацией движения, должны принимать во внимание технологические требования для этого.

Пока в Подмосковье штрафы водителям не назначаются, определяется необходимая доказательная база для фиксации таких нарушений.

В Москве такие камеры начали работать в конце 2020 года, и штрафы автовладельцам уже приходят, хотя эксперты говорят, что не существует научно обоснованных методов проверки подобных нарушений, поэтому судьба водителей целиком зависит от инспектора, задача которого рассмотреть, что предмет в руке водителя именно телефон, а ремень не спрятался в складках куртки.