GM показала машину с игровой приставкой вместо руля и педалей

Новое время поставит перед нами странные вопросы: например, чем заниматься в машине, пока она едет?

«Как вы использовали бы время по пути на работу, если не нужно было бы сидеть за рулем?» — задается вопросом департамент дизайна компании General Motors и публикует интерьер будущего беспилотного автомобиля. В машине нет привычных органов управления. В передней части мы видим большую полку для вещей, над которой высится огромный экран, частично перекрывая лобовое стекло.

Компоновка салона двухместная, дающая пассажирам возможность полностью вытянуть ноги. Между кресел — планшет служебных функций, пара подстаканников и небольшое углубление, могущее служить чашей для снэков. Большой экран в передней части и джойстик на левом кресле ясно дают понять, что пассажирам этого авто предлагается коротать время за играми.

Беспилотники многие годы являются для разработчиков идеей фикс, и сейчас технологии близки к тому, чтобы в обозримом будущем упразднить роль водителя. Все ли будут готовы принять эту идею, многим ли понравятся новые варианты времяпрепровождения в транспортных средствах и будут ли самоуправляемые машины столь же притягательны для покупателей, как нынешние? На эти вопросы дизайнерам, инженерам и маркетологам еще предстоит ответить.

Ну и отдельный вопрос: как беспилотники будут ездить в России?

Фото: Instagram/generalmotorsdesign