Техосмотр получит новые расценки по принципу ОСАГО

На этом настаивают в Совете Федерации, как и на том, чтобы РСА лишился полномочий по аккредитации операторов ТО.

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У техосмотра может не быть единой стоимости, а цены будут формироваться по принципу ОСАГО. Для этого установят базовую цену и коридор «от» и «до». Также предлагается лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) обязанности аккредитовывать операторов ТО, а деньги за аккредитацию будут поступать в Федеральный бюджет. В Совете считают, что это позволит снизить уровень коррупции, но в РСА называют другие ее причины:

«Коррупция возникает в тот момент, когда посредник, заинтересованный в продаже полиса, пытается также „решить вопрос“ с прохождением ТО. Разорвав связку между ТО и ОСАГО, мы уберем и заинтересованность посредника в торговле картами».

Автором соответствующих поправок в законы «О техническом осмотре» и об ОСАГО выступает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов из «Единой России», уточняет «Коммерсантъ».

По мнению Кутепова, заниматься аккредитацией операторов ТО должна Федеральная служба по аккредитации (ФСА). Страховщики же при этом должны заниматься

«защитой прав потерпевших на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных средств».

Контроль же над операторами ТО привел к «недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации сведений о проведении ТО», пишет в пояснительной записке сенатор Кутепов. При этом он подсчитал, что ежегодно аккредитация приносит более четверти миллиарда рублей выручки, которые сегодня забирает себе РСА. ФСА же будет передавать эти деньги в бюджет.

Что касается тарифов на ТО, то они были сформированы 9 лет назад, в 2012 году, а стоимость осмотра составляет от 300 рублей до 1000. Год назад ФАС взяла на себя обязательство разработать новую методику установления цен, но пока ничего не представила. Сенатор предлагает свое решение — взять за основу методику расчета стоимости ОСАГО. Это базовая ставка и ограничение цен «от» и «до». О границах предлагаемого коридора пока ничего не известно, но вряд ли он будет в пределах от 300 до 1000 рублей.

«Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в ОСАГО, повысив конкуренцию между страховщиками за безубыточных клиентов и позволив сдерживать тариф, несмотря на серьезный рост цен на импортные запчасти», — считают в РСА.

Пока действие диагностических карт продлили до 30 сентября, а значит оформить ОСАГО можно без них. Но позже пройти ТО придется обязательно.

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