Экспериментаторы взяли поликарбонат и сравнили, как поведет себя этот материал в качестве «лобовухи», по сравнению с обычным автомобильным стеклом.

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Очередной эксперимент провели новосибирские умельцы из «Гаража-54» под предводительством Владислава Барашенкова. На этот раз «гаражники» сформировали из пластика подобие ветрового стекла и путем несложного эксперимента выяснили, насколько прочнее окажется поликарбонат.



Сначала в эксперименте участвовало, кроме поликарбоната, еще и оргстекло, но в «Гараже-54» быстро убедились, что акрил слишком ломкий, и из эксперимента он выбыл. Зато поликарбонат участвовал в двух видах — толщиной 2 и 4 мм.

Сформировав «лобаш», ведущий затем стал испытывать его на прочность, бросая сначала в стекло, а затем и в поликарбонат гайки, болт, свечу зажигания, кирпич и поршень от автомобиля и расстреливая его мелкими пульками пневмата.

Прочность поликарбоната оказалась на недосягаемой высоте. То, что на стекле давало огромные трещины, здесь оставляло лишь царапины. Но лучше в этом убедиться лично.

А как себя поведет автомобиль, если в подвеску поставить 12 амортизаторов?

Видео: YouTube