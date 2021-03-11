В продаже появилась редчайшая полноприводная Волга с мотором V8

Выпущено не больше двух сотен экземпляров...

На продажу выставлен один из чудом уцелевших ГАЗ-3105 Волга.

Этот представительский седан выпускался очень небольшими сериями, фактически был штучным: с 1987 года и до середины 1990-х на ГАЗе, по разным данным, собрали от 109 до 200 экземпляров. Продающийся в городе Керчь автомобиль относится к поздним: указанный год выпуска — 1996-й.

Под капотом — разработанный на ГАЗе 3,4-литровый бензиновый V8, развивающий 170 л.с. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая, а привод постоянный полный, сообщает «Русский автомобиль». Планировалась на ГАЗ-3105 и автоматическая трансмиссия.

В базовой версии у «ноль пятой» присутствует кондиционер, электрорегулировки сидений и зеркал, обогрев зеркал и передних сидений, электростеклоподъемники, ABS, борткомпьютер.

С предыдущими Волгами эта модель не имела ничего общего и была разработана с нуля, как замена снятому с производства в 1988 году лимузину ГАЗ-14 Чайка. На базе ГАЗ-3105 планировали делать более простой и массовый ГАЗ-3104 с укороченной базой и приводом только на заднюю ось.

К сожалению, в массовое производство ни один из вариантов новой Волги так и не пошел. По неофициальным данным, сохранилось всего несколько экземпляров «ноль пятой». Автор объявления о продаже просит за автомобиль 2 млн рублей.

Универсал ГАЗ-310221 тоже относится к редким Волгам, а умелец из Ставрополя превратил его в уникальную Волгу Коршун — она, кстати, тоже продается.

Фото: Avito.ru/Юлия Расторгуева